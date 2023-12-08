Офіційний курс продовжує рости: що буде з доларом в середині грудня

Нацбанк залишається головним продавцем баксів на ринку

До середини цього місяця обмінники можуть змінити курс американської валюти. При чому зміни будуть неоднорідними – зниження в купівлі та підвищення у продажу.

Такий прогноз дав аналітик Олексій Козирєв. Очікується, що до 13 грудня вартість долара перебуватиме в межах 36,65-37,9 гривні.

За словами експерта, через зміну тактики НБУ останніми днями на міжбанку зростають котирування (Ред. Котирування — ціна товару, яку оголошує продавець). Він виокремлює дві причини такої поведінки — банк дає ринку можливість до певної міри підняти котирування, а після цього він продає долар на інтервенціях (Ред. Валютні інтервенції — вплив центрального банку країни на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі банком великих партій іноземної валюти) за вищими показниками.

"Це в кінцевому варіанті призводить до того, що ринковий курс долара поступово зростає до 10 коп. на день. А з огляду на те, що він зараз майже дорівнює офіційному, то в останні дні спостерігається збільшення й офіційного курсу", – пояснив аналітик.

Однак, як наголосив Козирєв, НБУ залишиться основним продавцем долара на ринку через великий попит.

"Гри на зниження курсу я від Нацбанку зараз не чекаю. Те, що раніше вони заливали ринок по 36 грн з копійками, призвело до того, що курс просів до 36 грн. …Зараз буде все ж поступове збільшення котирувань", – резюмував Козирев.

Курс долара в Україні станом на 8 грудня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 8 грудня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,45 (продаж). Готівковий курс — 37,28 (купівля) та 37,38 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,67.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з 1 грудня Нацбанк скасував усі обмеження на продаж готівкового долара населенню, тим самим зміцнивши курс гривні.