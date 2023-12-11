Є ризик здорожчання долару: що буде з курсом в Україні на цьому тижні

Прогноз аналітика є досить негативним

Протягом цього робочого тижня є ймовірність, що вартість американської валюти зміниться. В основному, це залежить від вчасного надання макрофінансової допомоги.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчин сподівається, що до 15 грудня у США встигнуть оформити багатомільярдний пакет допомоги для України на весь наступний рік, як передає ТСН. Тоді, за його прогнозами, з 11 по 17 грудня на готівковому ринку пануватиме стабільність.

"Однак є й ризик, що до кінця поточного року отримаємо лише 900 млн доларів кредиту від МВФ, у цьому випадку можливість девальвації гривні збільшуються. Не виключаю, що тоді вже на поточному тижні Нацбанк почне поступово відпускати курс", – додав експерт.

Курс долара в Україні станом на 11 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 11 грудня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,45 (продаж). Готівковий курс — 37,45 (купівля) та 37,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,74.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від аналітика щодо курсу долара до кінця 2023 року.