Фінансова допомога ще в дорозі: що буде з доларом в Україні на цьому тижні

Офіційні показники продовжують зростати

За прогнозом деяких експертів, здорожчання долара на цьому тижні неминуче. Але інші запевняють, що на ринку пануватиме стабільність.

Як каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН, готівковий ринок не піддаватиметься змінам попри затримку рішення про надання фінансової допомоги з боку США. У НБУ достатньо золото-валютних резервів для стримання курсу.

"І на поточному тижні не вплине, готівковий курс долара залишиться стабільним, можливе лише незначне зміцнення долара на міжбанківському ринку. У Нацбанку досить золото-валютних резервів, хоча вони й скоротилися останнім часом з понад 40 млрд до 38,8 млрд доларів. Це вказує на стабільність української банківської системи і її можливість протриматися тривалий час, доки не надійде обіцяна фінансова допомога", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 12 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 12 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,0 грн (купівля) та 37,65 (продаж). Готівковий курс — 37,60 (купівля) та 37,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,87.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається на валютному ринку після послаблення регуляцій НБУ.