На курс впливатимуть 3 головні обставини: чи готуватись до здорожчання долару у 2024 році

Що відбуватиметься на ринку

Грудень, за прогнозом фахівців, пройде майже без курсових коливань. Є велика ймовірність, що ціна долара в Україні у 2024 році має залишитись стабільною.

За прогнозом представників агенції у Fitch Ratings, у наступному році в нашій країні може відбутися економічне зростання. Це зумовлено діями НБУ — зниження відсоткової ставки з 25% до 16%.

Окрім того, стабільність на ринку також буде спричинене переходом від фіксованого до керованого гнучкого курсу та зниженням інфляції з 12,8% до 5,3%. За словами експертів, інфляція у 2024-2025 роках, ймовірно, зростатиме. Вона у цей період становитиме 9,1%.

"Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі, поряд із відносно поступовою лібералізацією рахунку операцій з капіталом", – повідомляється в агенції.

Змінюватиметься також курс долара і в залежності від зростання ВВП. Fitch Ratings вважає, що до кінця 2023 цей показник становитиме 5,1%. Якщо порівнювати, то у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, ВВП скоротився на 29,1%.

Курс долара в Україні станом на 13 грудня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 13 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,60 (купівля) та 37,72 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,98.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від чого буде залежати курс долара у 2024 році.