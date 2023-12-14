"Підстав для оптимізму небагато": чого очікувати від курсу долара в Україні

На ситуацію впливатиме один вагомий фактор

В Україну має поступити фінансова допомога від міжнародних партнерів. Більшість експертів запевняє, що курсоутворення на ринку цього тижня і загалом буде залежати від вчасного надання коштів.

Як повідомляє член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН, час, який був відведений для затвердження договору про допомогу країні з боку США, вичерпано. Але, за прогнозом аналітика, протягом 14-17 грудня курс долара "впіймає" більш-менш стабільність.

"У цьому році ми недоотримали 3 млрд доларів від США, не буде від них фінансування ще понад місяць, мало втішного очікую і від ЕС. Нашому уряду доведеться протриматися власними силами 40-45 днів. Нічого критичного нема, але й підстав для оптимізму теж небагато. Втім, на поточному тижні значних змін як на готівковому, так і на безготівковому ринках не очікую", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 14 грудня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 14 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,55 (купівля) та 37,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,02.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати здорожчання від курсу долара на зимові свята.