Передноворічний ажіотаж: чи очікувати від долару в Україні здорожчання

Прогноз експерта досить оптимістичний

Деякі експерти мають думку, що настання зимових свят майже ніяк не впливатиме на ціноутворення долара. Теперішній тиждень не принесе несподіванок на валютному ринку.

Тенденції, які були створені регулятором у листопаді, будуть триматись і наразі. Такий прогноз дав начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, передає 24 Канал.

На американську валюту може вплинути пропозиція з боку населення на підготовку до новорічних свят.

"Частина готівкової валюти може бути обміняна для здійснення необхідних покупок. Очікується, що пропозиція зросте в межах 10 – 15%, що вплине на курсові позначки – готівкові курси валют можуть дещо знизитися", — каже Лєсовий.

За його словами, з 18 по 24 грудня в Україні буде триматись політика надання більшої свободи валютному ринку. Своєю чергою регулятор може несуттєво збільшити пропозицію, але ця подія майже не вплине на вартість долара.

"Важливим для подальшого розвитку ринку є скасування валютних обмежень для банків та інших фінустанов. На готівковому ринку виникло явище "конкуренції курсів" між комбанками та обмінними пунктами, а різниця між безготівковим та готівковим курсами вже не перевищує 0,5 – 0,6 гривні. Тобто, на ринку замість 3-х курсів (міжбанківського, банківського та обмінних пунктів) зараз фактично є лише 2: безготівковий та готівковий, різниця між якими зараз є досить прийнятною", – наголошує Лєсовий.

Згідно з його прогнозом, на міжбанку, з 18 по 24 грудня, вартість американської валюти коливатиметься у межах 36,5–37,5 гривні, а на готівковому ринку очікується 36,8-37,8 гривні. Різниця між курсом покупки та продажу не збільшуватиметься понад 0,3 гривні, а щоденні зміни на міжбанку не сягатимуть вище 0,2 гривні.

Курс долара в Україні станом на 18 грудня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 18 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,10 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,55 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,02.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представники Fitch Ratings зробили прогноз щодо курсу долара на 2024 рік.