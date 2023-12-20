Коливання курсу будуть: чому та коли очікувати на здорожчання долара в Україні

НБУ має достатньо золото-валютних резервів

Експерти майже одноголосно стверджують, що на поточному тижні не варто готуватись до великих змін на валютному та безготівковому ринку.

Більша частина населення впевнена, що затримка макрофінансової допомоги від інших країн ніяк не пов'язана з курсом долара в Україні. Таке твердження сказав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН.

"Саме цим можна пояснити відсутність панічних настроїв і помітного зростання попиту на валютну готівку", – говорить експерт.

За словами аналітика, наразі українці зацікавлені в підготовці до новорічних свят. Різдво було перенесено на два тижні раніше, через це на ринку можуть спостерігатись невеликі курсові коливання.

"На поточному тижні копійчані коливання курсу будуть, але помітний висхідний тренд продовжиться лише у випадку, якщо Нацбанк припинить продажі валюти на міжбанківському ринку. Таке навряд чи станеться, бо золото-валютних резервів у регулятора достатньо", — пояснив Охріменко.

Курс долара в Україні станом на 20 грудня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 20 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 37,85 (продаж). Готівковий курс — 37,79 (купівля) та 37,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,32.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара до кінця 2023 року в Україні.