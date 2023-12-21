Курс долара наприкінці 2023 року: яка тенденція буде основною на валютному ринку України

Банкір назвав тенденцію, яка напередодні Нового року може стати визначальною

Передостанній тиждень 2023 року, на одностайну думку експертів, для курсу валют в Україні буде спокійним і стабільним. Водночас деякі, вже традиційні, передноворічні зміни можуть статися.

Про це "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лєсовий. Але загалом, на його думку, глобальних змін на валютному ринку в період із 25 по 31 грудня очікувати не варто.

Як впевнений експерт, продовжить діяти режим "керованої гнучкості". І у разі якихось проблем НБУ втрутиться валютними інтервенціями, адже немає обмежень для готівкового ринку, і валюта вже не є "дефіцитом". Також поступово знижується різниця між курсами міжбанківського та готівкового ринку.

Зрештою, останніми днями 2023 року на ринку може виявитися багато доларів, які українці продаватимуть для покупки подарунків рідним та іншим видаткам на свята. Тобто, пропозиція долара буде вищою від попиту на нього, тож американська валюта навіть може дещо подешевшати.

У результаті, на думку Тараса Лєсового, очікується, що наприкінці року основні показники валютного ринку будуть такими:

коридор валютних змін на міжбанку буде на рівні 37-37,75 грн/дол. та 39-40,5 грн/євро;

різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку буде незначною і не перевищить 0,1 грн.;

поточні (щоденні) курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 грн.;

на готівковому ринку курсові зміни відбуватимуться в межах 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро;

різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку, як і на міжбанку, не перевищить 0,2 грн.

"Враховуючи нову кон’юнктуру ринку, можна припустити, що ситуація на валютному ринку буде досить очікуваною: за частих курсових, але незначних змін курсові коливання поступово наближатимуть ринок до умовно "єдиного" курсу валют", — резюмує Тарас Лєсовий.

Тим часом експерти прогнозують курс долара на 2024 рік.