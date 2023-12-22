Валютний ринок вже відреагував: що буде з курсом долара до кінця цього тижня

Нацбанк намагається врегулювати ситуацію

Експерти кажуть, що невчасне надання фінансової допомоги не дуже вплине на курс долара в Україні. Прогнозується невелике знецінення національної валюти, яке відбуватиметься до 24 грудня.

Протягом цього тижня американська валюта може здорожчати й перевалити за 38 гривень. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН.

За його словами, Нацбанк має наразі 28,8 млрд золото-валютних резервів, однак ця сума дорівнює п'ятимісячним витратам на імпорт.

"Та витрачати резерви треба ощадно, до того ж інфляційні очікування зберігаються. Ринок уже відреагував на затримку допомоги США, безготівковий курс перевищив 37 грн/долар, готівковий прямує до 38 грн. Висока ймовірність того, що на поточному тижні він перевищить 38 грн", — пояснив аналітик.

Курс долара станом на 22 грудня в Україні

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 22 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,60 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,59.

Нагадаємо, начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лєсовий розповів "Телеграфу" чого чекати від курсу долара до кінця цього року.