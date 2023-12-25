Останній тиждень року: чи утримається курс долара в Україні

Прогноз є досить оптимістичним

В останній тиждень цього місяця деякі аналітики прогнозують несуттєві курсові коливання. Знецінення української валюти буде завершуватись до 7 січня.

Курс долара протягом цього терміну не буде нижчим за 38 гривень. Такий прогноз дав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН,

За його словами, оприлюднені дані Нацбанку показали, що люди продали або витратили більше грошей, аніж купили, готуючись до новорічних свят.

"Тому у короткостроковій перспективі – це тиждень перед Новим роком і тиждень після нього, девальвація готівкової гривні зупиниться через "мертвий" сезон. Однак курс все одно не буде нижчим за 38 грн/долар", — повідомляється у виданні.

Курс долара станом на 25 грудня в Україні

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 25 грудня, середній курс долара в українських банках перебуває на рівні 37,60 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,55.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара вже після Нового Року у 2024 році. Експерт дав прогноз і додав, що валютний ринок реагуватиме на деякі фактори.