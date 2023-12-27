Українці активно здаватимуть "заначки": чи здорожчає долар до кінця тижня

Офіційні показники трошки опустились

Останній тиждень грудня не принесе в країну суттєві курсові коливання. Найближчими днями ціни на долар в більшості кас банків будуть в межах від 37,20 до 38,50 гривень.

А от в обмінниках фінкомпаній курс американської валюти перебуватиме в коридорі від 37,40 до 38,35 гривні. Прогноз дав аналітик Олексій Козирєв, передає Мінфін.

За словами Козирєва, вартість євро у банках до 29 грудня буде в межах від 40,70 до 42,20 гривень, а в обмінниках ціна коливатиметься від 40,90 до 42,15 гривні.

Експерт зазначив, що власники обмінників працюватимуть у форматі "з обороту" у зазначений період. Однак вони розширять різницю між курсом купівлі-продажу, щоб мінімізувати свої ризики.

"Частково гривню страхуватиме наближення новорічних свят. Тому що українці, попри війну, будуть активно здавати в обмінники частину своїх валютних "заначок" для подальшої покупки подарунків і організації новорічного столу, який зараз істотно подорожчав. Це додасть пропозиції валюти на готівковому ринку", — додав аналітик.

Також Козирєв дав прогноз, що буде з доларом і євро на міжбанку. За його словами, до 29 грудня котирування долара на міжбанку будуть у межах 37,20-37,85 грн/дол., а євро — від 40,51 до 41,90 грн/євро.

Курс долара в Україні станом на 27 грудня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 27 грудня, середній курс долара в українських банках перебуває на рівні 37,60 грн (купівля) та 38,12 (продаж). Готівковий курс — 38,00 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,36.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара, якщо досі в Україну не поступила фінансова допомога від США та ЄС.