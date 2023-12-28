Курс буде зростати? Українцям розповіли, що буде з доларом в останні дні року

Офіційні показники знову зросли

Найближчими днями американська валюта на ринку не буде сильно підійматися в ціні. Коливання та різниця між курсами купівлі та продажу не перевищуватимуть 20 копійок.

Курс долара протягом цих днів перебуватиме в межах 37-38 гривень. Про це повідомив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, передає OBOZ.UA.

"Останній тиждень року не "вибиватиметься" із загальної тенденції ринку на поступове зближення курсів та створення передумов до повної лібералізації. Курсові показники, попри незначні, ледь помітні коливання, залишатимуться в притомних кордонах", – повідомив банкір.

Курс долара станом на 28 грудня в Україні

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 28 грудня, середній курс долара в українських банках перебуває на рівні 37,70 грн (купівля) та 38,30 (продаж). Готівковий курс — 38,20 (купівля) та 38,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,61.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара у разі невчасного надання фінансової допомоги від США та ЄС.