Курс долара на початку січня: коливання становитимуть 30 копійок, але є важлива умова

Допомога з одного джерела може позначитися на стабільності курсу

Курс долара в січні, за підрахунками банкірів, як і раніше, залежатиме від НБУ. Однак на валютному ринку в перший тиждень січня неминучі коливання, які становитимуть приблизно до 30 копійок на доларі.

Таку думку "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Але загалом з початку року на валютному ринку утримається досить стабільна та прогнозована ситуація.

Окрім ефективних заходів регулятора щодо поступової валютної лібералізації на ринку очікується певний спад активності порівняно з останньою декадою грудня (орієнтовно до 20%), що може спонукати НБУ до надання дещо більшої свободи курсоутворення на міжбанку.

За прогнозом експерта, з 1 по 7 січня зміни курсу будуть різновекторними та несуттєвими: до 0,2 грн на міжбанку та 0,3 грн – на готівковому ринку. Різниця між курсами купівлі та продажу складе на міжбанку до 0,1 грн, на готівковому ринку – до 0,3 грн.

При цьому дуже важливою для ринку буде макрофінансова допомога країн-партнерів: її обсяги та своєчасність. Адже вона дозволяє не лише покривати більшу частину соціальних витрат, а й формує подальший економічний поступ країни.

"Загалом наступного тижня курсові межі можливих коливань будуть наступними: 37,5-38 грн/дол. та 39-40,5 грн/євро (для міжбанку) та 37,5-38,5 грн/дол. та 39- 41 грн/євро (для готівкового ринку). На початку року на валютному ринку спостерігатиметься рівновага зі зниженням середньої активності. Відповідно валютні показники змінюватимуться лише несуттєво і без шкоди для кон’юнктури ринку", — прогнозує Тарас Лєсовий.

Тим часом на готівковому ринку спостерігається зростання долара, яке може бути викликане законопроектом про мобілізацію, внесеним до парламенту 26 грудня.