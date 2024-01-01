Обмінники "граються": на скільки вже здорожчав долар і чому це сталось

Офіційні показники виросли понад 38 гривень

Наразі курс американської валюти залежить від дій Нацбанку. Протягом першого тижня банк має бути присутнім під час виходу на торги та розпродажу резервів.

Вартість долара на міжбанку протягом 1-5 січня коливатиметься в межах від 37,80 до 38,35 гривні, а на готівковому ринку — від 37,70 до 39,60 гривень. Такий прогноз дав аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін.

"Попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але не в таких значних обсягах, як це було останніми днями 2023 року. І хоча все це й вимагатиме постійної присутності Нацбанку на торгах з інтервенціями з продажу долара, але в абсолютно стабільному робочому режимі як за кількістю виходів регулятора на торги, так і за обсягами розпродажу ним резервів", — пояснює аналітик.

Він прогнозує, що на міжбанку американська валюта протягом першого тижня січня не перевищуватиме 38,35 гривні.

За словами Козирева, обмінники у цей період будуть намагатись підвищувати вартість валюти. Особливо, якщо відбуватиметься зростання вартості на продаж та купівлю, яку оголошуватимуть на міжбанку.

"Але захисні механізми, як альтернатива купівлі валюти на картки банків у межах до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку або на конверсійні валютні тримісячні депозити в еквіваленті до 200 тисяч гривень в одному банку, — швидко обмежуватимуть апетити фінансистів щодо розгойдування курсу", — каже фінансист.

Обмінники можуть грати "на публіку"

Водночас на фоні "гарного" готівкового курсу долара фінансисти поєднуватимуть максимальний обсяг отримуваних доходів від купівлі/продажу валюти та кількості постійних клієнтів. Це може стати причиною коливань показників котирувань прийому та продажу долара.

"В умовах жорсткої конкуренції між обмінниками — втрата постійних клієнтів через занадто завищений курс для них є набагато небезпечнішою, ніж продаж їм одноразово валюти за максимально можливим курсом. Тому власники обмінників (насамперед, оптових) максимально не задиратимуть свої цінники для постійних клієнтів, боючись втратити їх у майбутньому", — каже він.

Готівковий долар протягом 1-5 січня перебуватиме в межах від 37,70 до 39,60 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 37,90 до 39,55 грн.

Курс долара в Україні станом на 1 січня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 1 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,18 грн (купівля) та 39,00 (продаж). Готівковий курс — 38,80 (купівля) та 39,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,0

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році долар може зрости до 43 гривень.