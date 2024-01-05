Українці самі "розігрівають" ринок: скількі коштуватиме долар наприкінці тижня

Не треба в паніці здавати всі свої заощадження

На готівковому та банковому ринку продовжує рости курс долара. Це зумовлено грою обмінників "на здорожчання" та нестачею грошей в Україні для основних щомісячних виплат.

До кінця 7 січня американська валюта може коштувати понад 39 гривень. Такий прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

За його словами, на ринку долар продовжує дорожчати через заяви високопосадовців про те, що необхідних коштів для нарахування зарплат та пенсій у бюджеті країни немає.

"Деякі громадяни розуміють це, як "усе пропало", знімають гривневі депозити і у паніці біжать купувати на них долари, поки не подорожчали. Тому прогнози не радісні, вже до кінця поточного тижня готівковий долар може коштувати понад 39 грн", — пояснює Пендзин.

Курс долара в Україні станом на 5 грудня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 5 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,30 грн (купівля) та 39,00 (продаж). Готівковий курс — 39,05 (купівля) та 39,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,04.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на скільки може здорожчати американська валюта до середини січня.