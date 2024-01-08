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Долар йде вгору: чого чекати від курсу в Україні на цьому тижні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Американська валюта
Американська валюта. Фото Pixabay

Девальвація гривні триватиме

Протягом першого тижня січня американська валюта продовжувала дорожчати через те, що населення в паніці скуповувало її. За прогнозом фахівця, протягом 8-14 січня долар на ринку буде тільки рости в ціні.

Середина цього місяця може принести в Україну здорожчання долара понад 39,5 гривень. Такий прогноз дав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у коментарі для ТСН.

"Девальваційні очікування даватимуть про себе знати, і населення, побачивши, що долар і не думає дешевшати, почне купувати готівкову валюту по будь-якому курсу нижче 40 гривень. Цим неодмінно скористаються валютні спекулянти. Що вийде насправді, побачимо за тиждень", – пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 8 січня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 8 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,45 грн (купівля) та 39,20 (продаж). Готівковий курс — 39,26 (купівля) та 39,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що член правління "RwS bank" Олег Черненький зробив прогноз курсу долара в Україні на 2024 рік.

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