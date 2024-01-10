Коливання можуть вийти за 40 гривень: чому курс долара в Україні зросте

Експерт дав прогноз

Протягом останніх днів долар тільки підвищувався в ціні. За словами експерта, така тенденція може продовжитись і надалі через спробу максимально розхитати курс.

У більшості кас банків курс американської валюти у період з 10 по 12 січня перебуватиме у межах досить широкого коридору купівлі та продажу від 38,20 до 40,05 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 38,30 до 40,00 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв, передає Мінфін.

За його словами, до кінця робочого тижня на готівковому рикну відбуватиметься розхитування курсу.

"У разі зростання котирувань міжбанку власники обмінників будуть задирати свої цінники продажу валюти, щоб тримати умовну різницю між курсом міжбанку і готівковим ринком в межах не менше 1-1,5 гривень на доларі і євро", — прогнозує Козирев.

Як пояснює аналітик, якщо показники міжбанку та готівкового ринку будуть активно рости, то тоді будуть збільшуватись обсяги закупівлі валюти українцями на свої карти й тримісячні конверсійні депозити. Це буде альтернатива до покупок готівкової валюти в обмінниках.

"Це буде дещо стримувати апетити власників обмінників щодо максимального підривання курсів продажу валюти у пунктах обміну, але тільки частково", — резюмував фахівець.

Курс долара в Україні станом на 10 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 10 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,45 грн (купівля) та 39,20 (продаж). Готівковий курс — 39,26 (купівля) та 39,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні відбувається істерія серед населення щодо різниці між старими та новини доларами. Експерти пояснюють, чи є між ними різниця.