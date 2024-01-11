Курс долара в Україні: банкір розповів, чи зросте він до 40 гривень

Експерт пояснив, чи слід чекати на подальше зростання курсу після 15 січня

Зростання курсу долара, що сталося наприкінці грудня 2023 року, різко опустило національну валюту, тому деякі експерти вважають, що гривня впаде ще сильніше. Але, на думку інших експертів, курс американської валюти не лише залишиться нижчим за 40 гривень, але навіть не досягне цього психологічного рівня.

Таку думку "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, курс з 15 по 21 січня буде змінюватися, але ці зміни будуть контрольовані.

Як вважає банкір, після серйозних перипетій наприкінці 2023 року, які чинили тиск на психологічний настрій покупців, ринок повернеться до прогнозованого стану. Складності ж виникли через невирішене питання щодо обсягів макрофінансової допомоги Україні 2024 року, масовану ворожу пропаганду та російські ракетні та дронові удари.

Також важливим досі залишається потенційний обсяг допомоги від США: Україна чекатиме на рішення Конгресу, яке може бути прийняте наприкінці січня. Однак тиск зовнішніх факторів може дещо послабитись, а курсові зміни не матимуть рис сенсаційності.

Загалом експерт прогнозує, що:

коридор коливань на міжбанку становитиме в межах 38-38,6 грн/дол. та 39-40,5 грн/євро, а на готівковому ринку – 38,5-39,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро;

поточні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,3 грн., на готівковому ринку вони коливатимуться до 0,6 грн.;

формування курсів на готівковому ринку відбуватиметься на основі курсу міжбанку з додаванням прибутку фінустанов, який не перевищить 0,5-0,6 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку буде незначною – максимально до 0,1 грн, а на готівковому ринку – до 0,3 грн;

на ринку очікуються щоденні та різноспрямовані курсові зміни, але без ознак шалених стрибків чи падінь.

"За всіма ознаками, ситуація на валютному ринку буде у притомному стані, певний ажіотаж буде подолано, що обов’язково позначиться на курсах валют. Ми очікуємо, що зараз мінімізовано загрози збереження стабільності на ринку", — вважає Тарас Лєсовий.

Тим часом, як виявилось, на курс валюти навіть впливає рік випуску доларових банкнот.