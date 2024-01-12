Фіндопомога Заходу: чи впливає на долар і чого чекати від вартості валюти

Експерт дав прогноз

Деякі експерти впевнені, що вартість американської валюти протягом цього тижня мала б тільки рости. Однак інші запевняють, що курс долара має зафіксуватись.

Поки в Україну не поступить макрофінансова допомога від партнерів, Нацбанк буде стримувати гривню від великого знецінення. Як прогнозує член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН, така ситуація на ринку очікується протягом місяця-півтора.

За його словами, на валютному ринку до кінця цього тижня показники в обмінниках та банках мають в середньому коливатись в коридорі 39,2-39,3 гривні. Протягом наступного місяця або півтора НБУ буде контролювати курс долара, поки країна чекатиме на додаткові гроші від партнерів.

"Вона надійде обов’язково, але, оціночно, очікується приблизно на третину меншою, ніж планувалось. Тому доведеться зменшувати витрати держбюджету і, на жаль, плавно знецінювати гривню", – вважає Олег Пендзин.

Курс долара в Україні станом на 12 січня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 12 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,30 грн (купівля) та 39,0 (продаж). Готівковий курс — 38,80 (купівля) та 38,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 37,99 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що член правління "RwS bank" Олег Черненький зробив прогноз курсу долара в Україні на 2024 рік.