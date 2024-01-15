Україна в очікуванні макродопомоги: що буде з курсом долара протягом тижня

Олег Пендзин запевняє, що варто очікувати кращий сценарій

Наразі на валютному ринку потроху дешевшає долар. Деякі експерти впевнені, що більш-менш стабільна ситуація протримається і на цьому тижні. Однак за деяких умов показники можуть опуститись.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, у коментарі для ТСН, як тільки у США вирішаться певні проблеми й в нашу країну буде поступати обіцяна сума допомоги, то курс долара може трохи зменшитись. Але рішення про надання грошей немає.

"Чим більше позитивних очікувань, тим спокійнішим буде наш валютний ринок. Тобто, щойно почуємо, що в США знайдено консенсус між демократами і республіканцями, і Україні протягом нинішнього року дадуть обіцяний 61 млрд доларів, то відразу валютний ринок трохи "відкотиться"", — мовиться у виданні.

За його словами, коливання показників в банках та обмінниках останніми днями було спричинено емоціональним чинником.

"Наразі триває проміжний етап, коли рішення про фінансову допомогу Україні ще нема, але надходить багато обнадійливих сигналів, що таке рішення невдовзі буде", — пояснює Пендзин.

Він додає, що протягом 15-21 січня на валютному ринку прогнозується майже стабільна ситуація. Окрім того, офіційні показники гривні можуть трохи послабитись, а готівковий курс — посилитись.

Курс долара в Україні станом на 15 січня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 15 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 38,90 (продаж). Готівковий курс — 38,80 (купівля) та 38,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,83.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні можуть відпустити курс долара.