Коливання курсу буде вище 1 гривні: на скільки може здорожчати долар на цьому тижні

Однією з ймовірних причин коливання став сезонний фактор

Протягом деякого часу американська валюта в Україні тільки дорожчала, але наразі вартість починає знижуватись. За словами деяких аналітиків, цей тиждень також не принесе стабільність на валютному ринку.

Як каже аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін, на минулих тижнях курс долара на міжбанку постійно підвищувався до 38,3 гривні, а потім падав. Така ситуація відбуватиметься і з 16 до 19 січня.

"З огляду на це, власники обмінників продовжать хеджувати свої курсові ризики за рахунок широкого рівня спреду між купівлею/продажем валюти та частою зміною цінників, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках", — пояснює Козирев.

За його словами, різниця показників між міжбанком та готівковим ринком протягом 16-19 січня збережеться в межах до 1 гривні й вище.

Прогноз курсу долара до кінця робочого тижня

На міжбанку – від 37,50 до 39,50 гривні;

На готівковому ринку – від 37,60 до 39,20 гривні.

Курс долара в Україні станом на 16 січня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 16 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,10 грн (купівля) та 38,80 (продаж). Готівковий курс — 38,66 (купівля) та 38,79 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,86.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара може повернутись до показників, які були в грудні 2023 року.