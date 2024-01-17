Офіційний курс трохи підвищився: скільки може коштувати долар протягом тижня

Експертка дала прогноз

На ринку валют певний час відбуваються зміни у бік здешевшання. Експерти прогнозують, що курс долара протягом цього тижня не зазнає великих змін.

Як каже директорка з ринків капіталу Sense Bank Тетяна Попович у коментарі для 24 Каналу, наразі НБУ дотримається стратегії керованої гнучкості та водночас покриває дефіцит валюти. Тому показники долара минулої п'ятниці, 12 січня, опустились нижче 38 — до 37,83 гривні.

За словами Попович, протягом 17-21 січня курс продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах 38,5-38,75 гривні.

Вона додає, що на готівковий ринок вплинуло скорочення попиту та зниження вартості на долар.

"Цього тижня значних змін, імовірно, не відбудеться", — мовиться у виданні.

Курс долара в Україні станом на 17 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 17 січня, середній курс долара в українських банках становить 38,0 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,45 (купівля) та 38,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,92.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара може повернутись до показників, які були в грудні 2023 року.