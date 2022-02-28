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На вулицях міст і сіл Дніпропетровщини спокійно – ОДА

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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На вулицях міст і сіл Дніпропетровщини спокійно – ОДА Новина оновлена 28 лютого 2022, 10:05

Ситуація у Дніпропетровській області стабільна та повністю контрольована. На вулицях міст і сіл спокійно. Про це під час брифінгу повідомив голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Охороняють об’єкти критичної інфраструктури", – зазначив Валентин Резніченко.

За його словами , жителі міст і сіл об’єднуються, створюють волонтерські штаби, записуються до Сил територіальної оборони та допомагають патрулювати вулиці.

Він розповів, що у регіоні не зафіксовано жодної спроби мародерства, працюють магазини, аптеки, лікарні.

"Продукти, питна вода, медикаменти – все є", — сказав Резніченко.

"Тільки разом зможемо захистити область та Україну", — наголосив керівник області.

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