На улицах городов и сел Днепропетровщины спокойно – ОГА

Ситуация в Днепропетровской области стабильна и полностью контролируется. На улицах городов и сел спокойно. Об этом на брифинге сообщил председатель Днепропетровской ОГА, руководитель Совета обороны Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Правоохранители несут службу в усиленном режиме. Охраняют объекты критической инфраструктуры", – отметил Валентин Резниченко.

По его словам, жители городов и сел объединяются, создают волонтерские штабы, записываются в Силы территориальной обороны и помогают патрулировать улицы.

Он рассказал, что в регионе не зафиксирована ни одна попытка мародерства, работают магазины, аптеки, больницы.

"Продукты, питьевая вода, медикаменты – все есть", — сказал Резниченко.

"Только вместе сможем защитить область и Украину", — подчеркнул руководитель области.