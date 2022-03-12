У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео

Ймовірно працювали українські системи ППО

Вранці у суботу, 12 березня, мешканці Дніпра почули гучні вибухи. До цього півтори години у місті гриміли сирени повітряної тривоги.

Відео з місця подій місцеві жителі показали у мережі, повідомляє "Телеграф".

UPD: повітряне командування підтвердило, – спрацювала наша ППО. Мер Дніпра Борис Філатов повідомляє, що жертв немає.

Зазначається, що дані про вибухи надійшли приблизно о 06:35, говорилося про два прильоти, при цьому звуки від вибухів було чутно у всіх кінцях міста.

Один із місцевих жителів виклав у мережу відео, імовірно зняте сьогодні вранці в Дніпрі, — на ньому можна бачити дві димні хмари, які могли залишитися після збивання ракет системами протиповітряної оборони.

Місцевий паблік опублікував фото пожежі у Дніпрі у той самий час.

Як повідомляв "Телеграф", Дніпро обстріляли вранці самого першого дня війни, після чого 11 березня був перший авіаудар по місту.