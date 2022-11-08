У Дніпрі жінка з’їла батончик з металевими осколками та потрапила до лікарні: що каже виробник

Жінці довелося після цього вирушити до стаціонару

Мешканка Дніпра нещодавно потрапила до лікарні після того, як випадково проковтнула шматочок металу. Небезпечний предмет їй попався у популярному батончику "Eat me", який вона придбала у супермаркеті

Як повідомляє "Дніпро оперативний", деталями історії поділилася подруга постраждалої, яка й купила ті злощасні батончики в одному із магазинів мережі "Сільпо".

Жінка зазначила, що встигла відчути кілька гострих металевих шматочків у роті, перш ніж їх проковтнути, проте її подруга не звернула уваги на сторонній предмет у батончику, а згодом відчула біль.

У лікарні постраждалу відправили на рентген та виявили у шлунку уламок, розміром близько 3 мм. Після цього вона потрапила до стаціонару.

Подруга постраждалої після цього звернулася до "Сільпо", після чого мережа вилучила партію батончиків "Eat me" із продажу до подальшого з’ясування обставин. А ось виробник товару свою провину визнавати відмовився і не вибачився.

Як повідомлялося раніше, заступник мера Дніпра Михайло Лисенко закликав городян не займатися сексом у громадських туалетах, оскільки вони своїми діями ламають пеленальні столики.