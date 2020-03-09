Спальня у японському стилі: варіанти оформлення

Поєднання мінімалізму, комфорту, функціональності та при цьому естетики – це найкраща характеристика для спальні в японському стилі.

Які матеріали та кольори краще використати, а також особливості та поради щодо оформлення спальні в японському стилі – читайте в нашому матеріалі.

Такий інтер'єр додасть таємничості, піднесення, та витонченості вашій спальні.

Особливості оформлення інтер'єру спальні в японському стилі

Мінімалізм

Вільна спальня, яка практично позбавлена декоративних прикрас та аксесуарів. Така атмосфера дозволяє створити оптимальні умови для розслаблення і відпочинку після важкого робочого дня.

Функціональність

Грамотне розташування предметів меблів, полиць, шафок та іншого дозволяє розмістити всі необхідні речі правильно, зберігши багато вільного простору.

Матеріали

Близькість людини до природи тут створюється за допомогою натуральних матеріалів, використаних при обробці і оформленні інтер’єру (дерево, натуральний шовк, бамбук, льон, бавовна).

Кольори

Гама відтінків теж повинна бути близька до натуральної. Серед іншого коричневий, зелений, білий, темно-червоний, блакитний та інші кольори без штучного насичення ідеально підійдуть для спальні.

Поради щодо оформлення інтер'єру спальні в японському стилі