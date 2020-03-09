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Спальня у японському стилі: варіанти оформлення

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Спальня у японському стилі: варіанти оформлення
17:25 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Pinterest

Поєднання мінімалізму, комфорту, функціональності та при цьому естетики – це найкраща характеристика для спальні в японському стилі.

Які матеріали та кольори краще використати, а також особливості та поради щодо оформлення спальні в японському стилі – читайте в нашому матеріалі.

Такий інтер'єр додасть таємничості, піднесення, та витонченості вашій спальні.

Особливості оформлення інтер'єру спальні в японському стилі

Мінімалізм

Вільна спальня, яка практично позбавлена декоративних прикрас та аксесуарів. Така атмосфера дозволяє створити оптимальні умови для розслаблення і відпочинку після важкого робочого дня.

Функціональність

Грамотне розташування предметів меблів, полиць, шафок та іншого дозволяє розмістити всі необхідні речі правильно, зберігши багато вільного простору.

Матеріали

Близькість людини до природи тут створюється за допомогою натуральних матеріалів, використаних при обробці і оформленні інтер’єру (дерево, натуральний шовк, бамбук, льон, бавовна).

Кольори

Гама відтінків теж повинна бути близька до натуральної. Серед іншого коричневий, зелений, білий, темно-червоний, блакитний та інші кольори без штучного насичення ідеально підійдуть для спальні.

Переваги кухні з відкритими полицями (Фото)

Поради щодо оформлення інтер'єру спальні в японському стилі

  • використовуйте шпалери. Оформлені наприклад японськими ієрогліфами або традиційними орнаментами (сакура, журавлі, віяла);
  • дерев'яні панелі (таке оформлення дуже нагадує традиційні японські розсувні двері);
  • текстиль;
  • фарба (пофарбовані стіни можуть залишитися однотонними або їх можна прикрасити трафаретним малюнком).
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Кухня, Дизайн, Японский стиль, Інтер'єр, Оформлення.
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