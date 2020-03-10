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Сервіровка столу вдома, як у ресторані

Сервіровка столу вдома, як у ресторані
21:09 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф metro.ua Фото: Pinterest

Прості, але стильні дрібниці можуть зробити наш побут приємнішим.

Спробуйте та переконайтеся: красивий посуд, вишукана скатертина, начищені до блиску столові набори навіть звичайний сніданок із вівсянкою та яйцями здатні перетворити на розкішну трапезу.

Головне — доречність та помірність повсякденного або святкового сервірування. На столі має бути все необхідне, а учасникам трапези — максимально зручно. Важливі фактори — естетика, поєднання кольорів, фактур.

Сервірування столу — захопливий процес і свого роду мистецтво. Втім, опанувати його може навіть господиня-початківець.

Правила вибору скатертини

Насамперед потрібно вибрати відповідну скатертину. Звичайно, дуже зручно щодня використовувати практичну клейонку, тим більше тепер нескладно знайти приємний для ока дизайн і відповідне забарвлення. Але скатертина з тканини створює неповторні затишок і атмосферу.

Оптимальний варіант — лляна скатертина. Вона прикрасить святковий стіл. На кожен день можна вибрати настільне покриття з практичної синтетичної тканини, наприклад, на тефлоновій основі. Такий виріб легко тримати в чистоті, оскільки його можна протирати вологою ганчіркою.

Важливо, щоб скатертина була відповідного розміру. Вона не повинна бути маленькою або, навпаки, підмітати підлогу. Тому, перш ніж піти до крамниці, ретельно заміряйте стіл.

Найкраще мати вдома кілька скатертин. Для святкового столу придбайте мереживний або лляний виріб, а на кожен день — практичне синтетичне покриття.

Поради, як правильно обрати білизну

Звісно, проста скатертина не має бути буденною. Якщо ж мова йде про святкове настільне покриття, то варто також придбати серветки, пошиті з такої ж тканини.

Тарілки до обіду та до сніданку

Здавалося б, що може бути простіше вибору звичайних тарілок? Виявляється, і ця нехитра, на перший погляд, справа має свої секрети та правила.

Столовий етикет суворо регламентує застосування того чи іншого посуду. Звичайно, вдома можна не дотримуватися всіх нюансів канонічного сервірування, але знати, що воно собою являє, необхідно.

Почнемо з тарілок. Їхні основні види такі:

  • закусочні. Діаметр — до 21 см. Використовують для подачі холодних закусок;
  • обідні. Діаметр — 30 см і більше. Використовують для подачі основних страв або гарячих закусок;
  • супові. Об’єм — не менше ніж 300 мл. Діаметр такого посуду не регламентується — це може бути й ресторанний «капелюх», і маленька супниця з напівкруглими ручками з боків;
  • десертні. Діаметр — 18–20 см.

Також для повноцінного сервірування столу знадобляться спеціальні тарілки — порційні салатники, пиріжкові (на них подають невелику випічку, шматочки хліба, крутони), тарілки для оселедця, менажниця (блюдо з відділеннями для подачі кількох видів закусок або солінь). Любителям морепродуктів необхідна тарілка-кокільниця.

Важливими є й такі складові сервізу, як соусниці, піали, креманки. Чим багатший вибір, тим ефектніший вигляд матиме стіл, сервірований у домашніх умовах.

Переваги кухні з відкритими полицями (Фото)

Не забувайте, що для кожного гостя ставлять дві тарілки — обідню та зверху на неї закусочну.

Як розміщувати столові набори

Потрапивши до вишуканого ресторану, ми часом губимося від великої кількості різнокаліберних столових наборів — виделок, виделочок, ложок дивної форми, ножів із лезами, що відрізняються одне від одного. Вдома частіше використовується більш просте сервірування. Але знову ж таки основні правила хорошого тону знати обов’язково. Головне з них — кількість і розташування наборів залежить від того, які страви подаватимуть до вечері або обіду. Набори кладуть на тарілку або збоку від неї.

Зліва розміщують (в порядку віддалення від бортика тарілки):

  • виделку для закусок середнього розміру;
  • стандартну столову виделку;
  • виделочку для риби (якщо планується подача рибних страв).

Справа:

  • закусочний ніж;
  • столовий ніж;
  • ніж для риби;
  • чайну ложечку (якщо до столу будуть подані муси, паштети або ікра);
  • столову ложку (якщо в меню передбачені суп, крем-суп, італійська паста);
  • виделка для устриць (якщо їх планують подавати).

На тарілці розміщують десертні виделку та ложку. Вони мають лежати паралельно, ручки наборів — дивитися в різні боки. Міні-ножик для вершкового масла може лежати на пиріжковій тарілці. Її розташовують зліва по діагоналі від обідньої. Справа по діагоналі — місце для келихів, склянок і чарок.

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Кухня, Поради, Домогосподарка, Домівка, Сервірування.
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