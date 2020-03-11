Сімейна пара перетворила занедбану ферму в розкішний будинок (Фото) У пошуках житла, яке можна було б відремонтувати, пара натрапила на занепалу ферму площею 125 452 кв. м в Сейлорсбурге (Saylorsburg), штат Пенсільванія - селі приблизно в 30 хвилинах їзди від Істона. Після деякого торгу вони придбали будинок за 220 000 доларів. На території ферми було шість будівель, деяким з яких ремонт був потрібний більше, ніж іншим. У числі будівель на фермі були два маленьких сараю, великий сарай, маленький будинок, головний будинок і гараж / майстерня. Першим і найбільшим проектом, за який взялася пара, був головний будинок площею понад 465 кв. м. Вони переїхали в нього всього через 3 дні після покупки нерухомості і останні 18 місяців займалися тим, що перетворювали будинок зі старого та старого в будинок своєї мрії. Цю трансформацію вони задокументували на своєму веб-сайті та в Instagram і до травня 2021 року планують відремонтувати решту 5 будівель.