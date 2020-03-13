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Сучасний будинок з транспортних контейнерів (Фото)
Хтось будує великі двоповерхові будинки з декількох десятків контейнерів, а деякі - з пари-трійки штук. Такий невеличкий будиночок побудувала собі подружня пара Роджер і Вів'єн Латам з Австралії. Виглядає він досить стильно і складається з спальні, вітальні, кухні та ванної кімнати. До того ж велика відкрита тераса з барбекю додає затишку, якого зазвичай не вистачає домівках з металевих конструкцій. Добре, коли при будівництві не потрібно думати про опалення, це значно все спрощує.
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