Будинок хоббіта з усіма зручностями (Фото) Якщо ви хочете жити в атмосфері Середзем'я, в будинку, що нагадує житло хоббітів, тоді вам сподобаються будинку, зроблені в цьому стилі. При будівництві за основу береться сталевий каркас, а глина, пісок і солома надають будинку автентичність, яка не виключає всіх необхідних сучасних умов і зручностей для проживання.