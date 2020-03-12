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Будинок хоббіта з усіма зручностями (Фото)
Якщо ви хочете жити в атмосфері Середзем'я, в будинку, що нагадує житло хоббітів, тоді вам сподобаються будинку, зроблені в цьому стилі. При будівництві за основу береться сталевий каркас, а глина, пісок і солома надають будинку автентичність, яка не виключає всіх необхідних сучасних умов і зручностей для проживання.
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