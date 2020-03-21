Щасливі будинку Рицци, які роблять життя яскравіше (Фото) Один з найбільших проектів художника, який працював над ним у співпраці з німецьким архітектором Конрадом Клостер (Konrad Kloster), називається "Щасливі будинку Рицци". Невеликий німецьке містечко не може похвалитися оригінальністю архітектури, тому за допомогою свого таланту художник створив різнокольорові фасади з мультяшними персонажами, перетворивши стіни в сторінки дитячих коміксів. Тепер ці будинки є справжніми острівцями позитиву і яскравих фарб!