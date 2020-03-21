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Вівторок, 24.03.2020
Щасливі будинку Рицци, які роблять життя яскравіше (Фото)
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Щасливі будинку Рицци, які роблять життя яскравіше (Фото)

Один з найбільших проектів художника, який працював над ним у співпраці з німецьким архітектором Конрадом Клостер (Konrad Kloster), називається "Щасливі будинку Рицци". Невеликий німецьке містечко не може похвалитися оригінальністю архітектури, тому за допомогою свого таланту художник створив різнокольорові фасади з мультяшними персонажами, перетворивши стіни в сторінки дитячих коміксів. Тепер ці будинки є справжніми острівцями позитиву і яскравих фарб!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Брауншвейг, Німеччина, Будинки, Яскраві будинки, Різноманітні будинки, Щасливі будинку Рицци, Конрад Клостер, Джеймс Рицци.
12:50 Сб, 21 Березень 2020 Телеграф
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