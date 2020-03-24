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Будинок мрії: королева бурлеску Діта фон Тіз показала свій особняк (Фото)

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Будинок мрії: королева бурлеску Діта фон Тіз показала свій особняк (Фото)
14:08 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Американська виконавиця шоу в стилі бурлеск і фотомодель Діта фон Тіз показала свій розкішний особняк в Лос-Анджелесі.

47-річна зірка знялася у фотосесії в своєму будинку для видання CNN, розповівши про переваги в інтер'єрі.

Знаменитість показала різноманітність кольорів в інтер'єрі свого особняка, виконаного в стилі Тюдорів, який об'єднує елементи архітектури епохи Відродження і готичного стилю.

"Вперше вона увійшла в світ бурлеску на початку 90-х. Діта фон Тіз стала іконою світового масштабу, несучи унікальне поєднання традиційної естетики пін-апу та панку. Тому не дивно, що її будинок в стилі Тюдорів привертає увагу еклектичними поєднаннями, антикварними меблями, блискучими предметами інтер'єру і несподіваними знахідками", - описує особняк Діти редакція видання.

В інтерв'ю з CNN зірка зізналася, що ненавидить білі стіни:

"У мене фобія білих стін в будинках. Я максималіст. Для мене важливо, щоб кожна кімната була наповнена кольором і хвилюванням", - говорить вона.

Їдальня Діти виконана в неймовірно яскравому поєднанні відтінків - тут блакитні стіни доповнені криваво-червоними столами і стільцями, а кухня являє собою поєднання темно-зелених і смарагдових тонів з мідними акцентами. Інтер'єр доповнюють опудала лебедів, павичів та навіть тигра, а також розкішні люстри і оксамитові меблі.

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"Мені подобається відчувати, ніби я живу в будинку, схожому на ті будинки, в яких жили в 20-30-х роках. Купуючи цей будинок, для мене мало велике значення те, що тут довго хтось жив, виховував тут своїх дітей. Господар навіть одружився в цьому будинку", - додала зірка.

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Лос-Анджелес, Стиль, Особняк, Фотомодель, Дита Фон Тиз, Бурлеск, Стриптизерка.
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