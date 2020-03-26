Репер Каньє Уест будує футуристичний особняк

Репер, дизайнер і євангеліст-проповідник будує на величезному ранчо фантастичну споруду.

Репер Каньє Вест розповів про новий маєкток, який будує в Вайомінгу за проектом знаменитого італійського архітектора Клаудіо Сільвестріні. Будинок буде сконструйовано з семи кімнат в формі купола, що створюють замкнуту екосистему для збору енергії і води, пише журнал WSJ.

Музикант розповів, що на ділянці також буде біобассейн і "сад сечі" - аквапонічна система, яка перетворює відходи людської життєдіяльності на рослинну їжу. Також він згадав дещо, назване "детонаційними насосом з водневим імпульсом", який послужить технологією для душа з "входом-порталом".

Восени 2019 року чоловік Кім Кардаш’ян витратив $ 14 млн на ранчо площею понад 1,6 км кв, а потім купив друге велике ранчо неподалік. Він планує розгорнути там виробництво своєї лінії одягу Yeezy. Також репер розповів, що за прикладом інших дизайнерів зайнявся виробництвом масок і халатів, щоб допомогти медичному персоналу боротися з коронавірусом.