Новинки декору, які прикрасять ваше житло

6 популярних елементів декору для дому
Випукле дзеркало
Одним з найпопулярніших елементів декору ж випукле дзеркало в дерев'яній рамі. Підійде для більшості стилів через свій нейтральний колір.
Килим з етнічним узором
Килими з етнічним узором стануть хорошим рішенням не лише для етніку, але й для скандинавського стилю, а також прованс, лофт та інші.
Білий кошик
Плетений білий кошик вдало доповнюватиме ванну у скандинавському стилі.
Підсвічник
Трикутні підсвічники на три свічки теж є одним з найкращих рішень для сучасного декору. Такі свічники підійдуть багатьом стилям, за винятком класичного та мінімалізму.
Світильники
Підлогові світильники – абсолютно новий хід від світових дизайнерів. Вони допоможуть вам закцентувати увагу на важливих складових інтер'єру.