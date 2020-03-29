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Новинки декору, які прикрасять ваше житло

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Новинки декору, які прикрасять ваше житло
12:14 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Які б стилі інтер'єру ви не застосовували для свого помешкання, в кінцевому результаті його відмінні риси все-одно формуватиме декор.

  • 1

    6 популярних елементів декору для дому

    Випукле дзеркало

    Одним з найпопулярніших елементів декору ж випукле дзеркало в дерев'яній рамі. Підійде для більшості стилів через свій нейтральний колір.

  • 2

    Килим з етнічним узором

    Килими з етнічним узором стануть хорошим рішенням не лише для етніку, але й для скандинавського стилю, а також прованс, лофт та інші. 

  • 3

    Білий кошик

    Плетений білий кошик вдало доповнюватиме ванну у скандинавському стилі.

  • 4

    Підсвічник

    Трикутні підсвічники на три свічки теж є одним з найкращих рішень для сучасного декору. Такі свічники підійдуть багатьом стилям, за винятком класичного та мінімалізму.

  • 5

    Світильники

    Підлогові світильники – абсолютно новий хід від світових дизайнерів. Вони допоможуть вам закцентувати увагу на важливих складових інтер'єру.

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Все по темі:

Стиль, Весна, Декор, Дим, Оновлення, Інтер'єр, Риси, Помешкання.
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