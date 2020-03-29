Новинки декору, які прикрасять ваше житло

1 6 популярних елементів декору для дому Випукле дзеркало Одним з найпопулярніших елементів декору ж випукле дзеркало в дерев'яній рамі. Підійде для більшості стилів через свій нейтральний колір.

2 Килим з етнічним узором Килими з етнічним узором стануть хорошим рішенням не лише для етніку, але й для скандинавського стилю, а також прованс, лофт та інші.

3 Білий кошик Плетений білий кошик вдало доповнюватиме ванну у скандинавському стилі.

4 Підсвічник Трикутні підсвічники на три свічки теж є одним з найкращих рішень для сучасного декору. Такі свічники підійдуть багатьом стилям, за винятком класичного та мінімалізму.