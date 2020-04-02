Японці ігнорують карантин і любуються цвітінням сакури

Багато інтернет-користувачі з інших країн висловили стурбованість тим, що деякі люди так безтурботно ставляться до власного здоров'я.

Фотографіями, зробленими на тлі квітучих дерев, японці почали ділитися в соціальних мережах.

У Токіо десятки тисяч японців кинулися в парки, щоб влаштувати пікнік під прекрасними гілками сакури Ханами - японська національна традиція милування цвітінням дерев. Це один з найважливіших свят в житті японців. Сотні тисяч людей виходять на вулиці і влаштовують пікніки в парках під гілками квітучої сакури.

Однак в цьому році уряд країни закликало населення не припиняти свій карантин, запропонувавши милуватися цвітінням по Мережі.

Багато великих брендів підтримали акцію At-Home Hanami, яка була покликана стати альтернативою пікніків на свіжому повітрі.

Однак можливість споглядати красу квітучої сакури для багатьох японців виявилася важливішою рекомендацій уряду і вигідних пропозицій багатьох великих ресторанів.

Тисячі жителів Країни висхідного сонця в Токіо і його околиць вийшли на вулицю і влаштували пікніки просто під деревами. На деяких з них не було навіть масок. А найбільш втомлені від карантину і зовсім наділи свої святкові кімоно.

Фотографіями, зробленими на тлі квітучих дерев, японці почали ділитися в соціальних мережах.