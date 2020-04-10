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П'ятниця, 10.04.2020
Прикрашаємо вхідні двері до Великодня
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Прикрашаємо вхідні двері до Великодня

Зустрічайте гостей пасхальним привітанням ще на порозі, прикрасивши вхідні двері витонченими весняними вінками. Вінки - це традиційний святковий символ єднання (вічність, замкнуте коло) і тепла (за формою нагадує сонце). Зазвичай вінок вважається окрасою на Різдво, але останнім часом їм часто прикрашають двері і на інші свята.
УНИАН
Фото: pixabay.com
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Декор, Паска, Великдень, Вербна неділя, Дім і сад, Прикрашання, Вінки, Вхідні двері.
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