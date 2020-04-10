Прикрашаємо вхідні двері до Великодня Зустрічайте гостей пасхальним привітанням ще на порозі, прикрасивши вхідні двері витонченими весняними вінками. Вінки - це традиційний святковий символ єднання (вічність, замкнуте коло) і тепла (за формою нагадує сонце). Зазвичай вінок вважається окрасою на Різдво, але останнім часом їм часто прикрашають двері і на інші свята.