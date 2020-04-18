Ідеї, як прикрасити будинок до Великодня

Великдень–це не лише розфарбовані яйця чи вдало прикрашена паска, це ще й нестандартні композиції з яєць і шкарлупи, розкішні вінки на дверях та квіти

Пасхальне дерево

З Вербної неділі у вас точно залишилися гілочки верби. Їх можна сміливо використовувати для пасхального декору.

До букетика додайте весняні квіти або підіть ще далі – розвісьте на гілочках яскраві писанки (для декорування варто використовувати лише шкаралупу або пластикові/дерев’яні муляжі яєць), а внизу – розмістіть інші декоративні елементи.

Великодній вінок

Такий вінок створить святкову атмосферу, у буквальному значенні, з самого порогу. Ми звикли до різдвяних вінків, а от великодній – ще досі в новинку, хоча виглядає дуже ефектно.

Для виготовлення – краще використовувати для основи натуральні матеріали – вербу чи "котики". А прикрашати – писанками та яскравими стрічками.

Головне – дотримуйтесь світлих та весняних кольорів, адже це свято торжества та пробудження. Ідеальним варіантом будуть жовтий, зелений та ніжно-рожевий кольори.

Підсвічники із шкарлупи

Не поспішайте викидати шкарлупу із використаних яєць – якщо докласти трохи зусиль, то можна прикрасити стіл оригінальними підсвічниками.

Для цього у сирому яйці зробіть два отвори – з одного боку маленький, з іншого – більший. Вміст яйця потрібно вилити та добре просушити шкарлупу. Крізь шкаралупу протягніть натуральну нитку. Один кінець нитки закріпіть пластиліном, а кінець з іншого боку намотайте на зубочистку.

Розтопіть віск на водяній бані і акуратно залийте його в шкаралупу (слідкуйте, щоб один край нитки лишався поверх воску). Якщо немає воску – можете розтопити звичайну свічку. Після того, як віск застигне – розфарбуйте шкарлупу.

Яйця як прикраса для столу

Розфарбовані писанки – гармонійно впишуться у великодній інтер’єр. Наприклад, їх можна розкласти у горщики разом із живим квітами.

Яйця з передбаченням

Пам'ятаєте хрумке печиво із передбаченнями? Можна зробити і великодній варіант. Замість печива – візьміть порожню шкарлупу від яйця. Всередину покладіть надруковані передбачення на майбутній рік.

Декорування столу – зайці, зайці і ще раз зайці

Згорніть святкові серветки у вигляді заячих вушок або моркви. Головне – виберіть одну кольорову гаму та дотримуйтесь її. Окрім того, кожному гостю на тарілку можна покласти спеціально оздоблено писану.

Великодні гнізда

Декоративні пташині гнізда чудово доповнять великодній стіл. Для цього візьміть суху траву або тоненькі гілочки верби та згорніть їх у кільце. Всередину – викладіть декоративне пір’я та пофарбовані яйця.

Не забувайте про вікна

Вікна в будинку чи квартирі можна прикрасити писанками на довгих стрічках.

Великодній заєць

Образ великоднього зайця пришов до нас з Європи, але за короткий час вже встиг полюбитися. Для декору можна використовувати м’які іграшки або виготовіть кроликів із картону.

Альтернатива великодньому кошику

Замість традиційного плетеного кошика – можна використовувати навіть картонні коробки з-під яєць. Перев’яжіть їх стрічкою або розфарбуйте.

Це стане чудовим доповненням до великодніх подарунків. Тільки не забудьте покласти до коробки кілька розфарбованих писанок.