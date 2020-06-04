Як економити на речах у гардеробі: прості поради

Варто створити капсульний гардероб

Тема розумного споживання була актуальною задовго до пандемії коронавірусу. Проте у нових реаліях не витрачати гроші на зайві речі стало ще важливішим. Як заощадити на речах у гардеробі – читайте далі.

Речі українського виробництва служитимуть довго

Насамперед, можнакупувати речі китайського або турецького виробництва. Про це у ранковому шоу на 24 каналі розповіла Юлія Савостіна –журналіст, блогер, засновниця проєкту Made in Ukraine.

За її словами,українське не може коштувати дешево – для цього просто немає підстав. Адже всі вітчизняні товари виготовляються з дотриманням трудових норм.

Натомість Савостіна запевнила, що український товар – якісний. Тож можна заощадити, купивши річ, яканам дуже подобається. Вона прослужить досить довго і не потрібно буде швидко купляти заміну.

Речі, які шиютьсяв Україні, є більш довготривалими– саме томуносити їх можна довше. Адже вони більше прив'язані до якості і менше залежать від трендів, –пояснила блогерка.

А також підкреслила: усі продавці та підприємці хочутьотримувати гідну зарплату, тожукраїнські товари дешево коштувати не можуть. Натомість вони точно не поступаються якістю заробіжному товару. Особливо, якщо це якісь побутовіінтер'єрні речі, домашній текстиль.

"Принаймні, це точно товари, які купують по любові. Це дуже важливо для сталого споживання", –наголосила Савостіна.

Варто створити капсульний гардероб

Довідка. Капсульний гардероб – це набір із спеціально підібраних 6-10 предметів одягу, які складаються в 10-15 комплектів. Вони повинні поєднуватися між собою за стилем, кольором та фактурою.

За словами Савостіної, капсульний гардероб можна створити практично за будь-які гроші. Можна придбати 14 речей за 100 євро – якщо шукати одяг та аксесуари не серед українських брендів, а у секонд-хендах, аутлетах, благодійних магазинах чи в друзів.