Типові помилки при ремонті балконів

Під час ремонту часто допускаються помилки, які потім заважають мешканцям квартири. Саме про такі помилки ми й поговоримо, щоб ви могли їх уникнути.

Ремонт балконів у Львові стає дуже популярним. Якщо раніше це приміщення сприймалося лише як місце зберігання непотребу, який шкода викинути, то сьогодні львів'яни на балконах влаштовують чаювання з друзями, читають, займаються рукоділлям, просто відпочивають після важкого робочого дня. Через це бажання господарів переробити балкон на свій смак вже не викликає подиву.

Відкритий балкон

Відкритий балкон — це дуже сучасно і файно. Але, плануючи перебудову, врахуйте типові помилки ваших попередників:

Обов’язково зробіть гідроізоляцію бетонної плити.

Відмовтеся від дерев’яної підлоги, оздоблення вагонкою з дерева стін та стелі. Як би добре не було оброблене дерево, від постійних перепадів температур, опадів і під впливом сонця, воно розбухне і розтріскається вже через два-три роки.

Зробіть схил підлоги назовні під час ремонту балкону. Так під час опадів вода просто стече, і не пошкодить ваші речі, оздоблювальні матеріали.

Скління балконів

Майстри без досвіду часто допускають такі помилки під час скління балкону:

Відсутність ширших профілів по периметру вікна, попри те, що замовник попереджав про майбутнє утеплення балкону. Господарю буде просто ніде розташовувати утеплювач. Він закриє склопакет.

Встановлення однокамерних склопакетів. Щоб балкон був теплий, потрібно встановити дво- або трикамерні склопакети. Економити на цьому не варто.

Встановлення вікон не за рівнем. У такому випадку стіни й стеля теж будуть нерівними. Адже всі оздоблювальні роботи на балконі та лоджії починаються від вікна.

Монтажна піна не захищена від зовнішніх впливів. Якщо вона контактує з опадами, сонячним світлом тощо, то з часом в ній утворюються щілини. Через них на балкон потрапляє волога, утворюється конденсат, а після — цвіль та грибок.

Утеплення балконів

А ось перелік типових помилок, допущених під час утеплення:

Проведення робіт в холодну пору року. Робити це можна, однак матеріали по-різному себе поводять при різних температурах. Деяким розчинам потрібно дати час застигнути, а коли на вулиці холодно, на це піде багато часу.

Недостатній шар утеплювача. Якщо у вас маленький балкон, спочатку дізнайтеся, який утеплювач підійде найкраще: щоб було і тепло, і залишився корисний простір.

Часто при утепленні балкона забувають прокласти пароізоляцію, яка захищає утеплювач від передчасного відсиріння. Пароізоляція особливо необхідна, якщо використовується мінеральна вата.

Відсутність обігрівачів. Якщо ви хочете, щоб на балконі було тепло у будь-якій порі року, подбайте про обігрівачі. Інакше оздоблювальні матеріали швидко будуть псуватися.

Більше інформації щодо ремонту балконів у Львові та ціни на послугу можна дізнатися, якщо звернутися до фахівців. Майстер-професіонал не лише зробить заміри, а допоможе попередньо розрахувати усі витрати.

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