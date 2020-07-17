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Типові помилки при ремонті балконів

Типові помилки при ремонті балконів
Оновлено 15:14 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук
Під час ремонту часто допускаються помилки, які потім заважають мешканцям квартири. Саме про такі помилки ми й поговоримо, щоб ви могли їх уникнути.

Ремонт балконів у Львові стає дуже популярним. Якщо раніше це приміщення сприймалося лише як місце зберігання непотребу, який шкода викинути, то сьогодні львів'яни на балконах влаштовують чаювання з друзями, читають, займаються рукоділлям, просто відпочивають після важкого робочого дня. Через це бажання господарів переробити балкон на свій смак вже не викликає подиву. 

Відкритий балкон

Відкритий балкон — це дуже сучасно і файно. Але, плануючи перебудову, врахуйте типові помилки ваших попередників:

  • Обов’язково зробіть гідроізоляцію бетонної плити.

  • Відмовтеся від дерев’яної підлоги, оздоблення вагонкою з дерева стін та стелі. Як би добре не було оброблене дерево, від постійних перепадів температур, опадів і під впливом сонця, воно розбухне і розтріскається вже через два-три роки.

  • Зробіть схил підлоги назовні під час ремонту балкону. Так під час опадів вода просто стече, і не пошкодить ваші речі, оздоблювальні матеріали.

Типові помилки при ремонті балконів

 

Скління балконів

Майстри без досвіду часто допускають такі помилки під час скління балкону:

  • Відсутність ширших профілів по периметру вікна, попри те, що замовник попереджав про майбутнє утеплення балкону. Господарю буде просто ніде розташовувати утеплювач. Він закриє склопакет.

  • Встановлення однокамерних склопакетів. Щоб балкон був теплий, потрібно встановити дво- або трикамерні склопакети. Економити на цьому не варто.

  • Встановлення вікон не за рівнем. У такому випадку стіни й стеля теж будуть нерівними. Адже всі оздоблювальні роботи на балконі та лоджії починаються від вікна.

  • Монтажна піна не захищена від зовнішніх впливів. Якщо вона контактує з опадами, сонячним світлом тощо, то з часом в ній утворюються щілини. Через них на балкон потрапляє волога, утворюється конденсат, а після — цвіль та грибок.

Типові помилки при ремонті балконів

Утеплення балконів

А ось перелік типових помилок, допущених під час утеплення:

  • Проведення робіт в холодну пору року. Робити це можна, однак матеріали по-різному себе поводять при різних температурах. Деяким розчинам потрібно дати час застигнути, а коли на вулиці холодно, на це піде багато часу.

  • Недостатній шар утеплювача. Якщо у вас маленький балкон, спочатку дізнайтеся, який утеплювач підійде найкраще: щоб було і тепло, і залишився корисний простір.

  • Часто при утепленні балкона забувають прокласти пароізоляцію, яка захищає утеплювач від передчасного відсиріння. Пароізоляція особливо необхідна, якщо використовується мінеральна вата.

  • Відсутність обігрівачів. Якщо ви хочете, щоб на балконі було тепло у будь-якій порі року, подбайте про обігрівачі. Інакше оздоблювальні матеріали швидко будуть псуватися.

Більше інформації щодо ремонту балконів у Львові та ціни на послугу можна дізнатися, якщо звернутися до фахівців. Майстер-професіонал не лише зробить заміри, а допоможе попередньо розрахувати усі витрати.

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Ремонт, Дом, Балкон.

Автор:

Телеграф
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