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Відмінний вибір і практичне рішення: як підібрати і встановити жалюзі день-ніч

Відмінний вибір і практичне рішення: як підібрати і встановити жалюзі день-ніч
Оновлено 16:35 Сьогодні Телеграф
Через розмаїття варіантів сонцезахисних систем на ринку користувачам складніше прийняти остаточне рішення на користь конкретного виробу. Знаючи, на що звертати увагу перед покупкою і монтажем, легко вибрати відповідну модель і встановити її самостійно.

Затишок в кімнаті залежить не тільки від картин або рамок на стінах, декоративних подушок і статуеток. Створити приємну атмосферу в приміщенні можна також за допомогою жалюзі день-ніч. Крім того, конструкція гармонійно доповнить дизайн і дозволяє самостійно регулювати освітлення. 

Особливості та переваги рулонних штор день-ніч

Конструкції, які використовують для оформлення віконних прорізів, стали сучасною альтернативою штор і гардин. Ролети день-ніч вважають різновидом популярних жалюзі, однак, з деякими змінами. У таких системах використовують спеціальні полотна з чергуються непрозорими і прозорими смугами. У першому випадку тканина щільна, з блиском або покриттям, а в другому - більш тонка.

Серед достоїнств рулонних штор виділяють:

  • практичність - можна раціонально використовувати простір на підвіконні, без проблем відкривати і закривати вікна;

  • легкість управління - підйомний механізм дозволяє самостійно регулювати освітлення в кімнаті за допомогою прозорих і непрозорих смуг;

  • зручність експлуатації - завдяки конструкції можна управляти одним шаром тканини незалежно від іншого;

  • різноманітність дизайнів - виробники пропонують широку палітру кольорів і принтів, що дозволяє підібрати відповідні декоративні елементи під будь-який стиль і інтер'єр;

  • простота догляду - сонцезахисні системи не вимагають прання, їх досить періодично протирати вологою ганчіркою.

На що звертати увагу, перш ніж купити жалюзі день-ніч

Зробити вдалий вибір і кожного разу отримувати задоволення, дивлячись на вікна в кімнаті нескладно, якщо врахувати кілька важливих нюансів:

  • Спосіб кріплення. Доступні варіанти монтажу над прорізом, всередині нього або на кожну стулку окремо. У першому випадку конструкція створює враження повної закритості приміщення, оскільки встановлена до нижньої частини вікна або підвіконня. Монтаж в поглибленні стіни передбачає кріплення штор день-ніч таким чином, щоб їх розміри були менше отвору. Установка сонцезахисної системи на кожну стулку окремо дозволяє раціонально використовувати вільне місце на підвіконні і не заважає під час експлуатації.

  • Матеріал. Компанії пропонують вироби з натуральних тканин, які гармонійно доповнюють сучасний інтер'єр. В цьому випадку льон і шовк впишуться в дизайн вітальні або дитячої. Для кухні краще вибирати вироби з більш практичних матеріалів. Системи з полотнами з поліестеру довговічні і невибагливі в догляді.

  • Кольорова гамма. Жалюзі за цим параметром варто вибирати, орієнтуючись на призначення і загальне оформлення кімнати. Для кухні можна замовити яскраві моделі, які поєднуються з кольором гарнітурів. У спальню варто встановити вироби спокійних пастельних відтінків. У вітальні або робочому кабінеті можна експериментувати з контрастними колірними рішеннями. Для любителів оригінальних декоративних елементів в каталозі передбачений великий вибір полотен з візерунками і принтами.

Нюанси установки ролетів день-ніч в Києві

Важливо визначитися не лише з конкретною моделлю сонцезахисної системи, а й зі способом монтажу. Встановити віконні конструкції можна самостійно без допомоги фахівців. Головне - дотримуватися інструкції і не пропускати етапи:

  • Викласти на рівну поверхню всі деталі, передбачені в упаковці, і зібрати ролети в єдине ціле.

  • Нанести мітки на профіль в місцях запланованого кріплення з урахуванням необхідної відстані від краю вікна.

  • Просвердлити отвори, встановити дюбеля і прикрутити кріплення. З використанням будівельного рівня зробити аналогічні дії з іншого боку, щоб уникнути перекосів, і монтувати кронштейн.

  • Встановити вал з тканиною і ланцюг управління, слідуючи інструкціям виробника товару.

Оригінальні конструкція і зовнішній вигляд жалюзі день-ніч допоможуть самостійно регулювати кількість природного світла і гармонійно доповнити інтер'єр кімнати. Вибрати й купити стильні ролети можна в інтернет-магазині «Жалюзі-Сервіс». Компанія пропонує різноманітність однотонних і прінтована варіантів, доступні ціни та доставку по всій Україні.

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Жалюзи, Будинок.

Автор:

Телеграф
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