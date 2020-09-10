Невибагливі: як і де потрібно зберігати помідори

Завдяки останнім дослідженням стало відомо, що варто зберігати помідори в холодильнику.

Існує багато суперечок про правильне зберіганні томатів. Хтось зберігає їх в холодильнику, хтось при кімнатній температурі. Дослідницька група з Геттінгенського університету з'ясувала, чи є відмінності в смаку стиглих томатів залежно від того, як вони зберігаються. В результаті, яким вони поділилися в журналі Frontiers in Plant Science, не було виявлено помітного відмінності. Різноманітність сортів справила більше значення.

Дослідники з відділу якості рослинних продуктів в Геттінгенському університеті проаналізували смакові якості нових сортів томатів, спираючись на сенсорну панель - групу людей, що описують смакові якості продукту. Група досліджувала відмінності солодощі, кислотності і соковитості томатів. Не було виявлено суттєвих відмінностей у смаку між двома варіантами зберігання, якщо взяти до уваги весь ланцюжок післязбиральної обробки.

"Саме сорт томатів має важливий вплив на смак. Тому розробка нових сортів може стати кроком до поліпшення смаку томатів", - зазначає Лариса Кансько, провідний автор дослідження.