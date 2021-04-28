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Коли і чим правильно фарбувати яйця на Великдень у 2021 році (інфографіка)

Коли і чим правильно фарбувати яйця на Великдень у 2021 році (інфографіка)
Оновлено 12:39 Сьогодні Телеграф

2 травня відзначається світле свято Великодня, традиційними атрибутами якого є фарбовані яйця/крашанки/писанки та паски/паски.

З давніх-давен, саме у Велику середу, яка у 2021 році припала на 28 квітня, господині й починають активне приготування до святкового столу: готують яйця до фарбування, запасаючись усім, що їм для цього потрібно.

В принципі, варені яйця можна довго зберігати в холодильнику (до 20-ти днів) і не більше 3-х діб вони можуть лежати при кімнатній температурі, проте краще все ж, щоб вони були свіжіші. Так що, якщо Ви надумали пофарбувати яйця таким способом, то можете закупитися потрібними продуктами, а сам процес відкласти на п'ятницю/суботу.

Зараз в магазинах можна знайти безліч різних барвників і наклейок, якими можна прикрасити яйця на Великдень. Але ж раніше їх не було, а люди примудрялися прикрашати яйця всіма кольорами веселки. Як вони це робили?

"Телеграф" пропонує Вам інфографіку, в якій наведені продукти, які допоможуть у фарбуванні яєць.

Відзначимо, що природні барвники не дадуть такого яскравого відтінку, як хімічні. Однак нешкідливість таких барвників все ж робить їх конкурентоспроможними.

Як фарбувати? Так просто, в гарячу воду додавати потрібні інгредієнт і тут два варіанти: або відразу варити в ньому яйця, або ж просто на якийсь час залишити вже варені яйця в пофарбованій воді. Чим довше яйце в ньому пролежить, тим більш насиченою буде колір.

Відзначимо, що до фарбування яйця бажано протерти оцтом або вимити з содою, тоді фарба ляже рівномірно. А після вилучення вже забарвлених яєць, їх слід промити, потримавши під струменем теплої води, і акуратно просушити серветкою.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 62

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Великдень, Свято, Яйця, Барвник.
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