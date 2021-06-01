Сприятливі дні для посівів в червні 2021 року: що і коли садити в перший місяць літа

Настало літо, і характер садово-городніх робіт змінився. Сказати б, що основна маса робіт вже закінчена, але це не так: в червні городників і садівників теж чекає багато турбот.

Червень - це оптимальний час для висадки у відкритий грунт розсади помідорів, перцю і капусти. Також можна продовжувати садити картоплю і огірки, редиску і бобові, цибуля і баштан.

"Телеграф" склав для вас посівний календар на червень 2021 року, аби ви знали, коли і що можна ще садити в перший місяць літа.

Не забувайте, що влітку дні стають довшими, а сонце яскравіше, тому рослини вимагають поливів і підгодівлі.