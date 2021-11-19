Настає екологічна катастрофа? На Сумщині розлилася нафта (фото)

На місці працюють фахівці, щоб встановити причину аварії та її наслідки для природи.

У Сумській області на розоране поле розлилася нафта з нафтопроводу "Лутище-Качанівка", що прорвався. Площа розливу суміші нафти та води – 210 квадратних метрів.

Про це повідомляє Держекоінспекція.

На цій ділянці зараз відбираються проби ґрунту, щоб визначити ступінь та масштаб забруднення. З невідомих причин нафтопровід розгерметизувався і рідина почала надходити на поле.

На місці працюють співробітники "Охтирканафтогаз", щоб встановити причини аварії та ліквідувати.

Розливи нафти негативно впливають на екологію, завдають шкоди навколишньому середовищу, рослин та тварин. На ліквідацію наслідків для екосистеми можуть йти місяці. Однією з небезпек є хімічна токсичність, яка може спричинити загибель живих організмів.

Для нафтового забруднення на ґрунті характерно те, що рослини можуть рости на місці розливу, нафта вимивається дощами та вивітрюється. Небезпека полягає в тому, що вона може проникнути у глибокі шари ґрунту.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканці Дніпра скаржаться на смог — у місті фіксують високий рівень забруднення в районі заводів.