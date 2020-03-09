В Україні хочуть започаткувати обмеження на використання води

Новини екології:Державне агентство водних ресурсів України може обмежити права водокористувачів.

Причиною цього стали аномальні осінь й зима 2019-2020 років, повідомляє Ecoprostir .

«Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води", - повідомили в Держводагентстві.

У відомстві зазначили, що мають на це законодавчі підстави, визначені статтею 45 Водного кодексу України. У ній йдеться, що у випадку настання маловоддя, права водокористувачів можуть обмежуватися або змінюватися умови водокористування, у тому числі скиди води через греблі ГЕС.

"У разі прийняття таких заходів пріоритетність надається забезпеченню питних і побутових потреб українців", - уточнили водники.

Тим часом у Укргідрометцентрі повідомляють, що зараз на більшості річок України спостерігається низький рівень води. Тому нинішнього року на українських річках весняна повінь буде відсутня.

Маловоддя може також привести до пересихання малих водотоків.

Нагадаємо, через аномально теплу зиму в 2020 році та недостатню кількості опадів для наповнення річок, Укргідрометцентр також прогнозує дефіцит води в річках у весняно-літній період.