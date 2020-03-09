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В Україні хочуть започаткувати обмеження на використання води

В Україні хочуть започаткувати обмеження на використання води
16:46 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини екології:Державне агентство водних ресурсів України може обмежити права водокористувачів.

Причиною цього стали аномальні осінь й зима 2019-2020 років, повідомляє Ecoprostir .

«Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води", - повідомили в Держводагентстві.

У відомстві зазначили, що мають на це законодавчі підстави, визначені статтею 45 Водного кодексу України. У ній йдеться, що у випадку настання маловоддя, права водокористувачів можуть обмежуватися або змінюватися умови водокористування, у тому числі скиди води через греблі ГЕС.

"У разі прийняття таких заходів пріоритетність надається забезпеченню питних і побутових потреб українців", - уточнили водники.

Тим часом у Укргідрометцентрі повідомляють, що зараз на більшості річок України спостерігається низький рівень води. Тому нинішнього року на українських річках весняна повінь буде відсутня.

Зелені зони у Києві за останні роки збільшилися на 800 гектарів

Маловоддя може також привести до пересихання малих водотоків.

Нагадаємо, через аномально теплу зиму в 2020 році та недостатню кількості опадів для наповнення річок, Укргідрометцентр також прогнозує дефіцит води в річках у весняно-літній період.

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Вода, Экология, Україна, Водопостачання, Українці.
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