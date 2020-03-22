Рання весна: в Україні вже прокинулись бджоли

Бджоли почали вилітати з вуликів раніше звичайного через теплу погоду. Комахи вже почали перший медозбір.
За словами фахівців, як тільки температура повітря піднімається до позначки + 6 °C, бджоли ненадовго залишають вулик, щоб очиститися від продуктів життєдіяльності.
Зазвичай це відбувається в кінці березня - початку квітня, але в цьому році вони вилетіли раніше.
Після першого обльоту бджоли відправляються на пошуки пилку і нектару. Найчастіше їжу вони знаходять на вербі, адже вона є хорошим медоносом. Також мед збирають з таких квітів, як проліски, медунка, ряст, мускарі, мати-й-мачуха.