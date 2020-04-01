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Березень 2020 року видався одним з найтепліших за 140 років

Березень 2020 року видався одним з найтепліших за 140 років
15:50 Сьогодні Телеграф gismeteo.ua Фото: pixabay.com

Новини екології:Середньомісячна температура березня в Києві досягла +6,5 ° С, що на 5,8 ° С перевищує кліматичну норму.

Нинішній березень став третім у рейтингу найтепліших в столиці за 140 років і першим за кількістю температурних рекордів, повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Всього в березні було зареєстровано 12 температурних рекордів.

Найхолоднішим видався 24 березня, коли температура під ранок опустилася до -4,5 ° С, а найтеплішим виявилося 29 березня, коли після полудня стовпчики термометрів досягли +19,4 ° С.

Теперішній березень відзначився також контрастами: перша декада, середня температура якої досягла +7,6 ° С, виявилася найтеплішою; а найхолоднішою була третя декада, під час якої середня температура склала +5,3 ° С.

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Протягом місяця в Києві випало всього 15,2 мм опадів - всього 39% кліматичної норми.

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Погода, Тепло, Синоптики, Опади, 2020 рік, Березень, Температура повітря, Рекорди.
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