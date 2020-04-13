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У Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити пожежу

У Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити пожежу
07:59 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини екології:4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла пожежа.

Станом на 7 годину у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій України.

“Станом на 7 год. 13 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння пожеж залучено 366 чоловік та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 чоловік особового складу та 63 одиниці техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 12 квітня здійснено 143 скиди - 370 т води).

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Все по темі:

ДСНС, Пожежа, Чорнобиль, Надзвичайна ситуація, Зона відчуження, Київщина, Гасіння.
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