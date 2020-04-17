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У Києві найбрудніше повітря у світі

У Києві найбрудніше повітря у світі
08:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини екології:Напередодні у повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.

У окремих районах Києва індекс повітря позначається як “дуже нездоровий”. Про це свідчать дані QIAir, яка відстежує індекс якості повітря у світі, передає УНН.

Так, індекс забруднення Голосіївського району та Осокорків позначається як “дуже нездоровий”, коли інші райони столиці знаходяться на позначці якості повітря “нездорове”.

Загальний індекс повітря в Києві постійно змінюється, ще нещодавно він складав 380, пізніше 297, а зараз, станом на 00:50 17 квітня - індекс становить 196 і посідає перше місце по забрудненності повітря у світі. При такому рівні забрудненості повітря, як зазначає портал, вкрай не рекомендується займатися спортом або перебувати на вулиці без маски, зокрема, не рекомендовано провітрювати приміщення.

Для порівняння, в місті Ченду, що є крупним транспортним вузлом та індустріальним центром Китая, цей рейтинг складає 176 одиниць, а в Делі, що в Індії, якість повітря знаходиться на позначці 95.

З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;

  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

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Все по темі:

Экология, Повітря, Чорнобильска зона, Якість, Фахівці, Залишайся вдома, QIAir, Забрудненість, Токсичність.
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