У Києві найбрудніше повітря у світі

Новини екології:Напередодні у повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.

У окремих районах Києва індекс повітря позначається як “дуже нездоровий”. Про це свідчать дані QIAir, яка відстежує індекс якості повітря у світі, передає УНН.

Так, індекс забруднення Голосіївського району та Осокорків позначається як “дуже нездоровий”, коли інші райони столиці знаходяться на позначці якості повітря “нездорове”.

Загальний індекс повітря в Києві постійно змінюється, ще нещодавно він складав 380, пізніше 297, а зараз, станом на 00:50 17 квітня - індекс становить 196 і посідає перше місце по забрудненності повітря у світі. При такому рівні забрудненості повітря, як зазначає портал, вкрай не рекомендується займатися спортом або перебувати на вулиці без маски, зокрема, не рекомендовано провітрювати приміщення.

Для порівняння, в місті Ченду, що є крупним транспортним вузлом та індустріальним центром Китая, цей рейтинг складає 176 одиниць, а в Делі, що в Індії, якість повітря знаходиться на позначці 95.

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають: